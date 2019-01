Walkner fuhr die Rallye Dakar mit gebrochenem Sprunggelenk

Der Salzburger wird noch am Donnerstag in Hochrum von Christian Hoser operiert, danach steht ihm eine längere Pause bevor, wie sein Physiotherapeut David Denifl erklärt. "Der Tag, an dem die Verletzung passiert ist, ist schon zwei Wochen her. Der Talus ist ein zentraler und tragender Knochen im Fuß mit sehr wenig Blutversorgung. Einer von den zwei bis drei Knochen im Körper die eine langfristige Heilung benötigen. Zwar ist es ein Routinebruch, aber er wurde 14 Tage lang nicht versorgt und der Fuß wurde voll belastet. Ich hoffe, der dadurch entstandene Schaden hält sich im Rahmen. Es ist unvorstellbar, dass Matthias mit diesen Schmerzen noch weiter gefahren ist. So ein Bruch ist extrem schmerzhaft."

Walkner muss sich aber noch weiteren Operationen unterziehen. Nächste Woche wird ihm der Metallstift aus dem Oberschenkel entfernt, der ihm nach seinem schweren Sturz 2016 eingesetzt worden war. Und auch das gerissene Kreuzband wird geflickt.Deshalb plant Walkner sein Comeback für September, bei der Atacama Rallye in Chile.