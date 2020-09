Mick Schumacher steht offenbar vor seinem Formel-1-Debüt

Schumacher hatte zuletzt in Monza sein bislang bestes Formel-2-Wochenende in diesem Jahr abgeliefert. Erst feierte er seinen ersten Saisonsieg, am Sonntag wurde er nach der nachträglichen Disqualifikation eines Konkurrenten Dritter. In Mugello könnte der 21-Jährige sogar die Führung in der Nachwuchsklasse übernehmen und sich weiter für ein Formel-1-Cockpit 2021 aufdrängen.