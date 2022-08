Verstappen-Fans verbrannten Hamilton-Merchandise: "Das ist widerlich"

Verstappen wurde nach seinem Sieg darauf angesprochen, er soll zumindest eines der Videos gesehen haben. Und er kritisierte die Aktion scharf: "Das ist natĂŒrlich nicht akzeptabel", so der NiederlĂ€nder. Er distanzierte sich davon: "Das ist einfach widerlich." Gleichzeitig betonte er, dass "die Mehrheit der Fans fĂŒr jeden Fahrer Stimmung macht. Und so sollte es auch sein."

Die Formel 1 hatte erst zuletzt - wohl auch in Reaktion auf die VorfĂ€lle in Österreich - die Kampagne "Drive it Out" (Treibt es aus) gestartet. In einem Video, das am Samstag vor dem Grand Prix von Ungarn veröffentlicht wurde, Ă€ußern sich alle 20 Fahrer, Formel-1-Boss Stefano Domenicali und FIA-PrĂ€sident Mohammed bin Sulayem und werben fĂŒr ein besseres Miteinander und mehr Respekt.