Vandoorne gewinnt zweites Formel-E-Rennen in Rom

Nach seinem Ausfall am Samstag hat Stoffel Vandoorne am Sonntag das zweite Formel-E-Rennen in Rom gewonnen. Dem Mercedes-Pilot aus Belgien gelang damit sein zweiter Erfolg in der Elektro-Serie.

Alexander Sims (GBR) wurde im vierten Saisonrennen Zweiter, Pascal Wehrlein (GER) erbte nach der Disqualifikation des drittplatzierten Norman Nato Rang drei und der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther Platz fünf. In der Gesamtwertung führt trotz "Nuller" weiter Sam Bird (GBR).