Trotz Sensationssieg in Bahrain: Perez droht der Jobverlust

"Was jetzt passiert, liegt nicht in meinen Händen, aber ich würde gern weiterfahren", sagte Perez. Die letzte Chance auf einen Stammplatz für 2021 bietet Red Bull. Dort hat Alexander Albon bisher meist enttäuscht, die Teamspitze hat Interesse an Perez bestätigt. Selbst sein Noch-Chef Lawrence Stroll warb für ein Engagement des Mexikaners bei der Konkurrenz. "Er beweist jedes Wochenende, dass er nächstes Jahr einen Platz in der Formel 1 verdient. Ich hoffe, ihn im Red Bull zu sehen", sagte der Mäzen von Racing Point.

Sohn bekommt den Vorzug

Der kanadische Milliardär selbst hat neben Vettel keinen Job mehr für Perez, weil er sonst seinem Sohn Lance das Cockpit wegnehmen müsste. "So ist die Formel 1 leider. Das ist hart, nicht die besten Fahrer sind in der Formel 1", klagte Perez.