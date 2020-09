Trauerfall Ferrari vor Heimspiel: "Aufgeben ist keine Option"

In diesem Jahr allerdings ließen erschreckende Defizite in der Aerodynamik und in der Motorenleistung die beliebtesten F1-Rennstall brutal abstürzen. Branchenprimus Mercedes um Lewis Hamilton ist längst nicht mehr die Referenzgröße. Die Hinterbänkler Alfa Romeo und Haas, die von Ferrari mit Antrieben ausgestattet werden, sind es. "Aufgeben ist keine Option", heißt es bei der Scuderia tapfer-verzweifelt vor dem 999. Grand Prix ihrer so ruhmreichen Historie. "Enttäuschung lässt uns nur noch tiefer graben."

Kein Alheilmittel

Man entdeckt beim Wühlen aber auch Unliebsames. Im Trauerfall Ferrari sind das drastische Erkenntnisse. Zum Beispiel wenn es darum geht, wann der 16-malige Konstrukteursweltmeister wieder in der Spitze mitfahren könnte. "Wenn man zurückschaut auf all die Siegerzyklen, handelt es sich immer um mehrere Jahre", räumte Teamchef Mattia Binotto ein. "Es gibt keine Allheilmittel in der Formel 1. Geduld und Stabilität sind erforderlich."