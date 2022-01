Teamchef Szafnauer verließ den Formel-1-Rennstall Aston Martin

Der Amerikaner mit rumänischer Abstammung war zuletzt immer wieder mit einem Wechsel zum Konkurrenten Alpine in Verbindung gebracht worden, hatte dies aber mehrfach bestritten. Für Aston Martin kommt die Trennung zu einem heiklen Zeitpunkt. Nach einer enttäuschenden Vorsaison will sich das Team in diesem Jahr wieder nach vorn arbeiten, um die hohen Erwartungen von Besitzer Lawrence Stroll zu erfüllen. Im Herbst hatte das Team den früheren McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh als Group Chief Executive Officer verpflichtet.

Im abgelaufenen Jahr platzierte sich Aston Martin mit den Fahrern Sebastian Vettel und Lance Stroll auf Rang sieben der Konstrukteurs-WM.