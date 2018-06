Susie Wolff wird Teamchefin des Formel-E-Teams Venturi

Die 35-jährige Schottin Wolff (ehemals Stoddart) wird als Team-Gesellschafterin und Managerin im Hauptquartier Monaco tätig sein. Das Team von Gildo Pastor (Venturi Automobile) hat für die im kommenden Dezember voraussichtlich in Saudi Arabien beginnende 5. Saison der weltweit prosperierenden Elektro-Formel E den ehemaligen Formel-1-Piloten Felipe Massa aus Brasilien als Piloten engagiert.

Wolff hat außerdem den gemeinnützigen und in Grödig sitzenden Verein "Dare to be Different" gegründet, der das Ziel hat, mehr junge Frauen für den Motorsport zu begeistern.