Sophia Flörsch: "Und dann habe ich gewartet, was passiert"

Sie waren vier, als Sie das erste Mal im Kart saßen. Wie waren damals die Reaktionen?

Am Anfang haben das viele meiner Freunde nicht verstanden. Wenn du als Mädchen mit Motorsport überhaupt nichts zu tun hast, dann versteht das auch keiner. Je internationaler das geworden ist, je öfter ich in der Zeitung war, desto besonderer wurde das. Die Jungs fanden das sowieso immer cool, für die war es immer etwas Besonderes, mit einer Freundin über Autos reden zu können.

Bekamen Sie denn auch blöde Sprüche zu hören?

Na klar, aber wenn, kam das eher von den Konkurrenten. Und das war vor allem noch im Kartsport. Ich glaube, meine Eltern haben da deutlich mehr mitbekommen. Mich hat das nie belastet.

Hatten Sie das Gefühl, als Mädchen belächelt zu werden?

Natürlich wird man am Anfang irgendwie belächelt, weil das keiner glauben kann. Aber sobald sie mich dann fahren gesehen haben, war das vorbei. Jetzt kennt man mich, jetzt weiß man, dass ich schnell bin. Deshalb respektiert man mich auch. Aber das ist doch überall so, wenn wer Neuer auftaucht. Am Anfang denkt man sich oft: ,Wer ist das jetzt? Was will die hier?‘