Solofahrt für WM-Leader Quartararo in Silverstone

Hinter dem Franzosen belegte Alex Rins auf Suzuki Platz zwei, Dritter wurde Aleix Espargaro auf Aprilia. Wie ausgeglichen der Grand Prix hinter dem Sieger war, zeigt die Tatsache, dass sechs verschiedene Marken (Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda, KTM) in den Top sechs landeten.Der Sensationsdritte Aleix Espargaro freute sich am meisten von allen: „Es ist ein Traum, es war ein langer Weg bis hierher. Ich bin nicht satt, jetzt will ich noch mehr“, kündigte er vollmundig an.