Silverstone-Qualifying: Bottas einen Wimpernschlag vor Hamilton

Vettel rätselt

Eine Solofahrt für Mercedes ist am Sonntag nicht zu befürchten. Leclerc ( Ferrari) und Verstappen ( Red Bull) waren im Qualifying ganz knapp dran an Mercedes. Gerätselt hat am Samstagnachmittag aber Sebastian Vettel.

Dem Deutschen fehlte als Sechster mehr als eine halbe Sekunde auf Teamkollege Leclerc: "Ich kam nicht so zurecht. Und ich war nicht in der Lage, mich zu steigern."