Sieben Frauen beim Formel-E-Test in Saudi-Arabien

Es mutet wie ein stummer, subtiler Protest gegen die schwierige Frauenrechtslage in Saudi-Arabien an, dass gleich sieben Teams der Formel-E-Meisterschaft für den In-Season-Test im saudischen Ad-Diriyah Frauen als Testpilotinnen nominiert haben. Am 16. Dezember, dem Tag nach dem ersten Rennen der fünften Formel-E-Saison, wird auf dem Kurs in Saudi-Arabien umfassend gestestet - mit einigen namhaften Teilnehmerinnen.

Angeführt wird das Aufgebot von Formel-1-Hoffnung und Sauber-Testpilotin Tatiana Calderon, die Ende Oktober in Mexiko erstmals am Steuer des aktuellen Sauber-Boliden saß und am vergangenen Wochenende auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano zwei Grand-Prix-Distanzen in einem älteren Modell abspulte. Die Kolumbianerin wird für das Techeetah-Team ins Steuer greifen. "Es wird das erste Mal sein, dass ich einen rein elektrischen Rennwagen auf der Strecke bewege, deshalb bin ich sehr neugierig."