Auf den Rennstrecken gibt es keine Streithansln mehr

Es gibt sie noch, die Piloten mit Typenschein. Sowohl in der Formel 1, als auch in der MotoGP. Fahrer, die nicht nur ob ihrer Künste auf der Rennstrecke, sondern mit ihrem Charisma bei den Fans punkten. Doch gibt es sie noch, die Rivalitäten, die elektrisieren, für Spannung sorgen, Anhänger in zwei Lager spalten? Wie einst Ayrton Senna gegen Alain Prost, die sich gleich bei zwei Saisonfinals gegenseitig von der Strecke schossen?

Für heuer erwartet man einen brisanten Zweikampf zwischen Weltmeister Lewis Hamilton und Herausforderer Max Verstappen. Teil zwei des Duells findet an diesem Wochenende auf der legendären Rennstrecke von Imola statt. In den ersten Trainings mussten sich beide hinter Hamiltons Mercedes-Kollegen Bottas anstellen. Dafür krachten Ocon und Perez im ersten Freitag-Umlauf heftig ineinander.