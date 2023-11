Pech für Charlie Wurz bei seinem Debütrennen in der Formel 3

Charlie Wurz war bei seinem ersten Antreten in der Formel 3 beim Macau-Grand-Prix nicht vom Glück verfolgt. Im Hauptrennen am Sonntag verbesserte sich der 17-Jährige zunächst vom elften Startplatz auf Position sechs, ehe er sich in Folge eines heftigen Unfalls des Esten Paul Aron das Auto beschädigte. Nach dem Ende der langen Unterbrechung konnte der Österreicher nicht mehr weiterfahren. Der britische Williams-Junior Luke Browning gewann das Rennen.

„Als ich zu der Kurve gekommen bin, habe ich gesehen, dass Paul gecrasht ist, sein Auto war in zwei Teile geteilt und stand in Flammen. Instinktiv habe ich dann gebremst, die Hinterräder haben blockiert und ich bin in die Mauer“, berichtete Wurz in einem Interview während der Live-Übertragung des Automobil-Weltverbandes FIA.