"Nicht getraut": Hamiltons heimlicher Song mit Aguilera

In der Zukunft würde Hamilton gerne noch mehr Musik veröffentlichen. "Ich habe in den letzten zehn Jahren oder mehr geschrieben und aufgenommen", schrieb der Superstar seinen mehr als 18 Millionen Followern: "Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich das liebend gerne mit euch teilen möchte. Ich habe kein Projekt oder kein Album, sondern nur ein paar verschiedene Songs." Diese hätten ihm selbst durch schwere Zeiten geholfen und er hoffe, dass Menschen mitfühlen könnten. Ein Datum für eine Veröffentlichung nannte er aber nicht.