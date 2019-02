Neuer Name in der Formel 1: Aus Sauber wird Alfa Romeo

Wie Sauber am Freitag mitteilte, lautet der offizielle Name für die Saison 2019 " Alfa Romeo Racing". Am Steuer des neuen Boliden, der am 18. Februar der Öffentlichkeit vorgestellt wird, sitzt in diesem Jahr mit Ex-Weltmeister Kimi Räikkönen und Ferrari-Junior Antonio Giovinazzi ein völlig neues Fahrerduo. Die Vorjahrespiloten Charles Leclerc und Marcus Ericsson haben sich verabschiedet - Leclerc startet für Ferrari, Ericsson wechselte in die IndyCar-Serie.

Alfa Romeo ist seit 2018 Hauptsponsor des Schweizer Teams. Davor hatte Sauber mehrere Jahre gegen den finanziellen Ruin gekämpft, erst mit dem Einstieg von Alfa Romeo und der Vertiefung der Zusammenarbeit mit Ferrari gelang dem Team die Trendumkehr. Im Vorjahr mauserte sich Sauber vom Nachzügler zum stabilen Mittelfeldteam und sorgte vor allem mit Leclerc immer wieder für Aufsehen.