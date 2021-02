Nach Radunfall: Fernando Alonso erfolgreich operiert

Nach seinem Radunfall am Donnerstag wurde Fernando Alonso am Freitag in seiner Wahlheimat Schweiz erfolgreich am gebrochenen Oberkiefer operiert.

Der Spanier wird allerdings noch 48 Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus in Bern bleiben, gab sein Formel-1-Team Alpine F1 (vormals Renault, Anm.) bekannt.

Nach ein paar Tagen völliger Ruhe soll der 39-Jährige langsam wieder das Training aufnehmen. Die Vorbereitung auf die neue Formel-1-Saison sehe man nicht in Gefahr.

Demnach geht der Nachfolge-Rennstall auch davon aus, dass Alonso wie geplant sein Comeback in der Motorsport-Königsklasse nach einer zweijährigen Pause geben kann.

In einem Monat finden die einzigen offiziellen Tests statt, der Rennauftakt ist für den 28. März in Bahrain geplant. Alonso gewann 2005 und 2006 die WM.