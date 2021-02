Formel 1: Fernando Alsonso hatte einen Radunfall in der Schweiz

Die italienische Gazzetta dello Sport schlug am Donnerstag Alarm. Sie berichtete von einem Fahrradunfall von Fernando Alonso in seiner Wahlheimat Schweiz. Der Spanier soll sich Knochenbrüche zugezogen haben, weshalb sogar das Saisondebüt im März fraglich sein soll. Die spanische Zeitung Marca bezog sich auf die italienischen Kollegen, berichtete dass Alonso in Lugano ins Krankenhaus gebracht und dort geröngt wurde. Eine offizielle Stellungnahme gab es von Alonso vorerst keine. Sein Team Alpine hingegen bestätigte am Abend den Unfall. Zum Zustand des Fahrers hieß es, dass es ihm gut gehe und dass es am Freitag weitere medizinische Untersuchungen geben werde. Erst dann könne man etwas über Alonso und den Saisonstart sagen.