Hamilton-Pole und Mercedes-Rekord in Frankreich

Lewis Hamilton wird beim Großen Preis von Frankreich am Sonntag von der ersten Startposition ins Rennen gehen. Der britische WM-Führende fuhr beim Qualifying in Le Castellet in 1:28,319 Min. eine Rekordrunde und sicherte sich seine 86. Poleposition vor dem Teamkollegen Valtteri Bottas. Dass Mercedes zum 63. Mal beide Autos in Reihe eins hat, ist ein Formel-1-Rekord.

Ferrari-Pilot Charles Leclerc teilt sich als Dritter Reihe zwei mit dem Red Bull von Max Verstappen. Während McLaren über die Startplätze fünf und sechs für Lando Norris und Carlos Sainz jubelte, musste sich mit Sebastian Vettel der zweite Ferrari-Pilot zwei Wochen nach seiner Pole in Kanada mit den enttäuschenden 7. Platz zufriedengeben.