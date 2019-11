Mercedes bei Formel-E-Auftaktrennen auf Rang drei

Sam Bird hat am Freitag in Saudi-Arabien das erste Formel-E-Saisonrennen gewonnen. Der 32-jährige Brite vom Team Virgin triumphierte in Riad mit 1,319 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Andre Lotterer im Porsche sowie dem belgischen Mercedes-Piloten Stoffel Vandoorne, der beim Formel-E-Debüt der Silberpfeile vor den Augen von Motorsportchef Toto Wolff gleich aufs Podest fuhr.