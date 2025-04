McLaren zieht sich aus der Formel E zurück

McLaren wird aus der elektrischen Formel E mit Ende der Saison 2024/25 aussteigen. Es sei eine "strategische Entscheidung", ließ der Rennstall in einer Aussendung wissen. Man wolle die Energie voll in die verbleibenden Rennserien stecken, etwa Formel 1 , Indy Car und World Endurance Championship ab 2027.

"Wir sind extrem stolz darauf, was wir in der Formel E erreicht haben", sagt Zak Brown, der CEO von McLaren Racing. "Die Formel E ist ein wichtiger Teil des Motorsports. Aber die Zeit ist gekommen, dass wir uns auf andere Bereiche voll konzentrieren, inklusive unserem Einstieg in die FIA World Endurance Championship ab 2027. Ich möchte dem Formel-E-Team danken, sowie den Partnern und den Fans für ihre Unterstützung."