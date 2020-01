Matthias Walkner macht bei der Rallye Dakar Plätze gut

Abseits der Strecke

Walkner musste aufgrund seiner Platzierung vom Vortag von weit hinten starten und ging als 26. in die Sonderprüfung. Bei seiner Aufholjagd hatte der 33-Jährige "eine richtige Gaudi" beim Fahren. "Zu Beginn verlor ich etwas Zeit, da ich viele Fahrer überholen musste - Tempo und Navigation haben aber richtig gut gepasst. Ab Kilometer 130 sind wir nur noch 'off piste' gefahren, also gut 200 km im Sand, in Dünen und durch Wüstengras und das bei 100 bis 130 km/h", berichtete Walkner.

Nach 187 km habe er dann den angeschlagenen Sunderland im Sand liegen sehen. "Danach habe ich etwas zurückgesteckt und auch nicht mehr viel riskiert. Bei diesem Tempo in diesem Gelände, hat man es zum Teil auch einfach nicht mehr selber in der Hand, und jeder von uns Fahrern hat pro Tag vier bis fünf Momente, wo es extrem knapp hergeht." Seine Ausgangsposition sei nun wieder sehr gut, meinte Walkner. Körperlich fühle er sich noch richtig fit.