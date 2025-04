Motorrad: Sturz von Quartararo ermöglicht Márquez-Doppelsieg

Zwei, drei Minuten lang hatte es danach ausgesehen, als wäre Marc Márquez doch zu schlagen. Denn Fabio Quartararo hatte für das Sprintrennen der MotoGP in Jerez die Poleposition geholt. Auch am Start setzte sich der Franzose gegen Lokalmatador Márquez durch. Doch dann attackierte der Spanier und ging innen am Yamaha-Piloten vorbei. Quartararo riskierte zu viel, das Vorderrad rutschte weg und das Rennen endete für ihn im Kiesbett.

Somit bot sich den Fans an der Rennstrecke das gewohnte Bild der Saison 2025: Marc Márquez führte das Feld an, Bruder Alex Márquez folgte auf Rang zwei.

In dieser Reihenfolge ging es bis zur karierten Flagge. Marc gewann einmal mehr vor Alex. Für den sechsfachen MotoGP-Weltmeister war es der fünfte Sprintsieg in Folge. "Am Ende habe ich ein paar Probleme gehabt", sagte der Sieger. "Ich muss aber meine Emotionen kontrollieren, denn der Grand Prix ist erst am Sonntag"

Francesco Bagnaia (ITA), der Ducati-Teamkollege von Marc Márquez, wurde abgeschlagen Dritter und wird vermutlich nicht sehr gut schlafen können.

Am Sonntag (14.00/live ServusTV) geht es im Grand Prix von Spanien um die volle Punktezahl.