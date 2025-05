Motorrad-Märchen in Frankreich: Heimsieg in Le Mans

311.000 Fans über das gesamte Wochenende sorgten in Le Mans für einen Rekord, mehr als 100.000 erlebten am Sonntag einen völlig chaotischen Grand Prix mit einem historischen Ende. Johann Zarco ist seit Sonntag der erste Franzose, der jemals ein MotoGP-Rennen in Le Mans gewinnen konnte. Er siegte vor Marc Marquez und Fermin Aldeguer.

Schon in der Aufwärmrunde ging das Chaos los: Zunächst fuhren alle auf Trockenreifen weg, wechselten in die Box auf Regenreifen, einige entschieden sich kurz vor dem Start dann doch wieder auf Slicks.