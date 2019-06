MotoGP: Vier Favoriten stürzten in einer Kurve

Nach dem MotoGP-Lauf auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona stand nicht nur der Sieger im Mittelpunkt. Sondern in erster Linie die großen Verlierer dieses Rennens. Für vier Mitfavoriten war das Rennen bereits nach wenigen Runden zu Ende, nachdem sie alle in einen Massensturz verwickelt waren. Lokalmatador Jorge Lorenzo hatte in einer Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und danach mehrere Kollegen ebenfalls zu Fall gebracht. Auch für Andrea Dovizioso, Valentino Rossi (beide ITA) und Maverick Vinales (SPA) war danach das Rennen gelaufen.