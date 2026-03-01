MotoGP-Sieg von Marco Bezzecchi zum Saisonauftakt

Marco Bezzecchi fuhr am Sonntag beim Auftakt-Wochenende der Motorrad-WM in der MotoGP einen Sieg für Aprilia ein. Der Italiener, der am Vortag zu Sturz gekommen war, setzte sich in Buriram in Thailand vor KTM-Sprintsieger Pedro Acosta und dessen spanischem Landsmann Raul Fernandez (Aprilia) durch. Titelverteidiger Marc Marquez schied in Runde 21 mit Reifenschaden am Hinterrad aus, sein Bruder Alex Marquez (beide Ducati) stürzte kurz darauf.

In der WM führt Acosta

Zumindest zum Saisonauftakt stahl Aprilia den in der vergangenen Saison so dominanten Ducatis die Show. Auf dem Circuit von Buriram landeten alle vier Aprilia-Fahrer unter den ersten fünf. 88 MotoGP-Rennen in Folge hatte ein Ducati-Pilot auf dem Podest gestanden, diesmal reichte es gerade mal zu Platz sechs (Fabio Di Giannantonio).