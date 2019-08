MotoGP: Marquez zeigte mit der Bestzeit in Spielberg auf

Stattgefunden hat am Freitag auch das Training der MotoE. Diese neu und vollelektrische Klasse befindet sich trotz jahrelanger Vorbereitung noch so sehr in ihrer Anfangsphase, dass das Rennen in den Hügeln von Spielberg von ohnehin nur acht auf sechs Runden verkürzt werden muss. Wegen des Großbrandes vor Saisonbeginn, der sämtliche Bikes und Ladestationen vernichtet und einen Millionenschaden erzeugt hat, muss der Strom, mit dem die 260 Kilo schweren Energica-Einheitsbikes an "Solar-Tankstellen" aufgeladen werden, derzeit noch mit Dieselgeneratoren erzeugt werden.

Bestzeit im FP1 erzielte in 1:35,866 Min. Sachsenring-Sieger Niki Tuuli (FIN) vor Bradley Smith (GBR). Die MotoE bekommt in Spielberg am Samstagfrüh (8.30 Uhr) ein zusätzliches FP3 über 20 Minuten, um testen zu können.