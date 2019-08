MotoGP in Spielberg: KTM vom Neuling zum Herausforderer

Als einziger Hersteller setzen die Österreicher nicht auf einen Rahmen aus Aluminium, sondern aus Stahlrohr. Auch punkto Stoßdämpfer setzt das Team auf Selbstgebautes. Teamchef Mike Leitner war in Les Mans zufrieden. „Wir wurden schon tausend Mal gefragt, ob wir glauben, dass dieses Konzept funktionieren kann. Ich kann sagen, dass wir zu 100 Prozent daran glauben.“

KTM stieg 2003 in der Klasse bis 125 Kubikzentimeter und 2005 in die Klasse bis 250 cm³ ein – und zog sich bis 2009 wieder zurück. 2012 stieg KTM als Hersteller in die neue Moto3-Klasse ein, 2017 folgte die Moto2 und die Königsklasse MotoGP. In der Moto3 wurden zwei WM-Titel geholt. In der Moto3 tritt KTM mit Can Öncü an, dem bislang jüngsten Grand-Prix-Sieger. Der Türke, der am 26. Juli 16 Jahre alt wurde, tut sich in dieser Saison aber schwer. In Brünn feierte sein Zwillingsbruder Deniz sein WM-Debüt und tritt auch in Spielberg mit einer Wildcard an.