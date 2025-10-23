Die nächste Operation: Für den Weltmeister ist die Saison vorbei

MotoGP-Weltmeister Marc Marquez wird nach einer Operation an der verletzten Schulter für den Rest der Saison ausfallen. Dies teilte sein Team Ducati am Donnerstag mit. Demnach müsse der 32-jährige Spanier "vier Wochen lang seinen Arm vollständig ruhig halten, bevor er mit der Rehabilitation beginnen kann". Marquez zog sich bei einem Sturz im Grand Prix von Indonesien am 5. Oktober eine Bänderverletzung und einen Bruch des Rabenschnabelfortsatzes in der rechten Schulter zu.

Nach anfänglicher Ruhigstellung musste sich der Ducati-Fahrer entgegen erster Prognosen doch einer Operation unterziehen. "Wir wissen, dass uns ein schwieriger Winter mit viel Arbeit erwartet, um meine Muskeln wieder vollständig zu regenerieren und für 2026 bereit zu sein", sagte Marquez. "Das darf nicht überschatten oder uns vergessen lassen, welches große Ziel wir dieses Jahr erreicht haben: wieder Weltmeister zu werden, und bald werden wir es alle gemeinsam feiern." Der Katalane errang schon Ende September in Motegi frühzeitig seinen siebenten Weltmeistertitel in der Königsklasse.