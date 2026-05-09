MotoGP: Eine große Show und ein fürchterlicher Abflug in LeMans

Es waren die ersten zwei Kurven in LeMans, in denen die Konkurrenz den Atem anhielt. Jorge Martin, Weltmeister von 2024, der in seinem ersten Aprilia-Jahr 2025 nicht und nicht ins Fahren gekommen war, katapultierte sich mit einem sehenswerten Harakiri-Manöver von Startplatz acht auf Rang eins, den er in Folge bis zur Zielflagge nicht mehr hergeben wollte.

Der Spanier gewann vor Francesco Bagnaia und Aprilia-Kollegen Marco Bezzecchi.