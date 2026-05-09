MotoGP: Eine große Show und ein fürchterlicher Abflug in LeMans
Es waren die ersten zwei Kurven in LeMans, in denen die Konkurrenz den Atem anhielt. Jorge Martin, Weltmeister von 2024, der in seinem ersten Aprilia-Jahr 2025 nicht und nicht ins Fahren gekommen war, katapultierte sich mit einem sehenswerten Harakiri-Manöver von Startplatz acht auf Rang eins, den er in Folge bis zur Zielflagge nicht mehr hergeben wollte.
Der Spanier gewann vor Francesco Bagnaia und Aprilia-Kollegen Marco Bezzecchi.
Mit dem Sprint-Erfolg führt Martin die ewige Siegerliste in dieser Kategorie mit 18 Triumphen an vor Marc Marquez (17) und Bagnaia (13). Martin meldet sich 2026 wieder richtig zurück und fordert Bezzecchi nun in der WM heraus. Dem Spanier fehlen nur noch sechs Punkte auf den Italiener.
Martin jubelte: „Ich liebe diese Strecke und habe all meine Hingabe in den Start geschenkt. Ich hoffe es klappt am Sonntag ebenfalls.“ Während Ducati-Pilot Bagnaia mit Rang zwei ein weiteres Lebenszeichen gab, stolpert der regierende Weltmeister Marc Marquez durch die Saison, kommt scheinbar mit seiner Ducati nicht mehr zurecht.
Schwerer Sturz
In Le Mans fuhr der Spanier hinterher, ehe er in der letzten Runde einen fürchterlichen Abflug hinlegte, über seine Maschine hinweg segelte, hart landete und von dannen humpelte. Marquez, der im Vorjahr mit der Konkurrenz spielte, legt heuer wieder eine Sturzserie hin.
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