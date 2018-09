MotoGP: "Es ist gefährlich für ihn, mit uns zu fahren"

Im Freien Training in Silverstone wurde Avintia-Stammfahrer Tito Rabat von einer Maschine am Bein getroffen und schwer verletzt. Mit mehreren Knochenbrüchen fällt der Spanier wohl bis zum Saisonende aus, zumindest ein baldiges Comeback scheint ausgeschlossen. Sein Avintia-Team brauchte dringend einen Ersatzmann.

Den fand man in Form des 23-jährigen Christophe Ponsson. Der Franzose gibt an diesem Wochenende in Misano sein MotoGP-Debüt - und war schon vor dem ersten Training eines der Hauptgesprächsthemen. Denn auf eine erfolgreiche Karriere kann Ponsson bisher nicht zurückblicken. Erfahrungen sammelte er in der Superbike-WM, wo er meist im hinteren Teil des Feldes unterwegs war. Aber der Franzose dürfte eine schöne Stange Geld mitbringen.