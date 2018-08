MotoGP: Um Zentimeter an einer Katastrophe vorbei

Als in den letzten Minuten des vierten Freien Trainings der MotoGP der Regen über den Kurs in Silverstone hereinbrach, schrammte die Motorrad-WM nur um Zentimeter an einem wohl tödlichen Unfall vorbei: In der Stowe-Kurve gingen gleich mehrere Fahrer wegen Aquaplaning zu Boden. Alex Rins musste bei rund 200 Stundenkilometern von seinem Motorrad springen, um nicht in die Wand einzuschlagen, und kam unverletzt davon.

Weniger Glück hatte der nachfolgende Tito Rabat. Der Ducati-Pilot ging zu Boden und war gerade dabei, sich zu Fuß in Sicherheit zu bringen, als hinter ihm Franco Morbidelli stürzte. Dessen Honda wurde zum Geschoss, traf Rabat unvorbereitet am rechten Bein und schleuderte den Spanier gut fünfzehn Meter durch das Kiesbett.