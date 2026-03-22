MotoGP: Doppelsieg für Aprilia in Brasilien

Marco Bezzechi gewann in souveräner Manier den Grand Prix von Brasilien mit mehr als drei Sekunden Vorsprung auf seinen Aprilia-Teamkollegen Jorge Martin. Es war sein insgesamt vierter Erfolg in der MotoGP in Serie. Der 27-jährige Italiener übernahm mit dem Sieg auch die Führung in der WM-Wertung. Superstar Marc Marquez musste sich mit seiner Ducati geschlagen geben. Der Spanier wurde nur Vierter hinter Fabio Di Giannantonio.

Probleme mit der Rennstrecke

Rund 60.000 Fans hatten sich um die Rennstrecke in Goiania versammelt, um den Grand Prix zu verfolgen. Kurios: Unmittelbar vor dem Start wurde die Renndistanz von 31 auf 23 Runden reduziert. Grund dafür war, dass sich der Asphalt auf einigen Passagen auflöste.

In der Moto3 endete der WM-Lauf für Leo Rammerstorfer schmerzhaft. Der Oberösterreicher wurde in der dritten Runde von seiner Honda geschleudert und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Sieg ging an den Spanier Maximo Quiles.