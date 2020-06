Morgendliche Ruhestörung: Leclerc raste durch Maranello

In den Straßen von Maranello dröhnte am frühen Morgen der Motor des neuen Formel-1-Ferraris. Am Steuer: Jungstar Charles Leclerc, nicht der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel. Der 22 Jahre alte Monegasse durfte den SF1000 dort steuern, wo auch schon Firmengründer Enzo Ferrari einst Gas gab, auf einer „einzigartigen Route“, wie die Scuderia mitteilte.