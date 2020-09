"Mission Erlösung": Vettels Abschied verdirbt Ferraris Party

Der 33 Jahre alte Vettel hatte Angaben zur Laufzeit am Tag der Bekanntgabe des Deals in Italien verweigert. "Aber das Ziel ist nicht auf die Kürze ausgelegt, sondern darauf, dass man längerfristig zusammenarbeitet", sagte der Ferrari-Fahrer vor dem Großen Preis der Toskana am Sonntag. Doch wie reagierte die internationale Presse auf den Wechsel Vettels?

GROSSBRITANNIEN

The Guardian:

"Der Zeitpunkt für Vettels Ankündigung scheint so arrangiert worden zu sein, um Ferraris Feier zum 1000. Formel-1-Rennen in Mugello in den Schatten zu stellen. Vettel hatte klargemacht, dass er die Formel 1 weiterhin genießt und unbedingt weitermachen möchte. Der 33-Jährige hat einigen Erfolg mit Ferrari gefeiert, machte jedoch Fehler, die sich als kostspielig erwiesen, und wurde von Lewis Hamilton geschlagen, der die letzten drei Titel hintereinander gewann."

The Telegraph:

"Nachdem Ferrari seinen Vertrag im Mai so abrupt gekündigt hatte, wird es Vettel wahrscheinlich nicht bereuen, dass er seinem Arbeitgeber mit Blick auf das Jubiläum in Mugello an diesem Wochenende die Show gestohlen hat."