Mick Schumacher: Vergleich mit "Idol" Michael kein Problem

Ein roter Rennwagen, ein Helm mit den berühmten sieben Sternen oben drauf, dazu das Ferrari-Logo - und seitlich steht der Name: M. Schumacher. Wäre der Helm von Mick Schumacher nicht Giftgrün und Gelb, sondern Rot, dann könnte man den ab Freitag 20-Jährigen beinahe für seinen Vater halten.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher startet Ende März in Bahrain in seine erste Saison im Formel-1-Paddock - Schumacher startet für das Prema-Team in der Formel 2. Außerdem ist er seit einigen Wochen Ferrari-Junior und damit noch ein Stück näher am schweren Erbe seines Vaters.

"Ich kann so viel von Ferrari lernen, weil dieser Rennstall so große Erfahrung hat", erklärt Schumacher den lange erwarteten Schritt, der Akademie in Maranello beizutreten - und damit auch seine bestehenden Bande zu Mercedes zu kappen, mit deren Motor er 2018 Formel-3-Europameister wurde. "Sie haben mich in die Familie aufgenommen, eine Familie, die immer Teil meiner Familie war - ich bin sehr glücklich.