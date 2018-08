Mercedes-Junior Russell mit Rekordrunde beim F1-Test in Ungarn

Mercedes-Reservefahrer George Russell (20) hat drei Tage nach dem Sieg von Lewis Hamilton am Mittwoch bei den Formel-1-Testfahrten in Ungarn in 1:15,575 Min. inoffiziellen Streckenrekord auf dem Hungaroring erzielt. Der Brite, Führender in der Formel-2-Meisterschaft, ist aussichtsreicher Kandidat für die Königsklasse.

Russell fuhr insgesamt 116 Runden und benutzte bei seiner " Rekordrunde" den schnellen Hypersoft-Reifen, der am Renn-Sonntag nicht zur Verfügung gestanden war. Zweitschnellster Pilot war am Mittwoch in 1:15,649 Min. der Finne Kimi Räikkönen im Ferrari, allerdings auf dem drei Stufen härteren Soft-Reifen.