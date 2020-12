Wolff über Russell: "Hat alles, was ein künftiger Star braucht"

Nur Pech hat den ersten Grand-Prix-Sieg des Briten George Russell verhindert. "Wir haben gelernt, dass George Russell jemand ist, auf den man sich in Zukunft verlassen kann. Er hat das Potenzial und alles, was ein zukünftiger Star braucht", betonte Mercedes-Teamchef Toto Wolff am Sonntag in Sakhir. Russell hatte zuvor im vorletzten WM-Lauf in Bahrain Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, der nach einem positiven Corona-Test gefehlt hatte, bei Mercedes würdig vertreten.