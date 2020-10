Mehr als 13.000 Fans bei Formel-1-GP in Imola zugelassen

Bei der Rückkehr der Formel 1 nach Imola nach 14 Jahren dürfen mehr als 13.000 Zuschauer pro Tag auf den Tribünen sitzen. Dank der akribischen Covid-Sicherheitsprotokolle in der Region sei eine signifikante Zahl von Fans möglich, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Der Grand Prix der Emilia Romagna ist die dritte Station der Pandemie-Saison in Italien und findet an nur zwei Tagen am 31.10. und 1.11. statt.

Der Vorverkauf läuft bereits seit einer Woche, einige Sektoren seien schon ausverkauft, hieß es am Donnerstag. Die bisher größte Zuschauerzahl 2020 war zuletzt beim GP in Sotschi mit rund 30.000 pro Tag gestattet worden.