McLaren enthüllte Bronze-Statue von Niki Lauda

Sein Ex-Team McLaren hat anlässlich des dritten Todestages von Formel-1-Legende Niki Lauda am Freitag eine Bronzestatue des Österreichers enthüllt. Laudas Abbild steht künftig im Technologiezentrum des britischen Traditionsherstellers in Woking. "Ein absoluter Held, der immer gesagt hat, was er sich denkt", würdigte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown den dreifachen Weltmeister in einem Twitter-Video. Seinen letzten WM-Titel hatte Lauda 1984 für McLaren gewonnen.