Die Formel 1 diskutiert über Lockerungen der Corona-Regeln

Die Formel 1 überlegt, einige ihrer strikten Corona-Regeln zu lockern. Dabei sollen vor allem Sponsoren und Gäste bei den Rennen wieder freieren Zugang zu den Fahrern bekommen, was aufgrund der Bubble, in der sich die Teams befinden, derzeit nur eingeschränkt möglich ist. McLaren-Boss Zak Brown hofft auf eine Umsetzung der Lockerungen bis zum Grand Prix in Monza, der von 10. bis 12. September ausgetragen wird.

Für ihn seien Veränderungen der Regeln überfällig, wie er Reuters mitteilte. Die Situation sei vergangene Woche in Belgien bereits diskutiert worden.