Matthias Walkner macht bei der Dakar weiter Boden gut

Der Salzburger Matthias Walkner arbeitet sich bei der Rallye Dakar in der Gesamtwertung allmählich wieder nach vorne. Am Freitag machte der Titelverteidiger in der Motorrad-Wertung zwei Plätze und 3:14 Minuten auf den weiter führenden Amerikaner Rickey Brabec gut, als Fünftplatzierter fehlen dem KTM-Piloten nur noch 6:17 Min. auf den Honda-Fahrer. Der Tagessieg ging an Sam Sunderland.

Marathon-Etappe

Der Brite hatte auf dem 776 km langen Teil der zweitägigen Marathon-Etappe dem verunfallten Paulo Goncalves Hilfe geleistet und dadurch viel Zeit verloren. Walkners Markenkollegen wurden schließlich knapp elf Minuten gutgeschrieben, womit er vom 14. auf den ersten Tagesrang und gesamt auf Rang zwei sprang. Auf Brabec fehlen Sunderland lediglich 59 Sekunden.