Marc Márquez wird auch das Spielberg-Rennen versäumen

MotoGP-Weltmeister Marc Márquez wird nach der neuerlichen Operation an seinem gebrochenen rechten Arm vermutlich auch die beiden Rennen am 16. und 23. August in Spielberg verpassen. Seine Rückkehr auf die Rennstrecke wird voraussichtlich erst am 13. September in Misano möglich sein. An diesem Sonntag (14.00/live ServusTV) wird der Honda-Pilot in Brünn vom Deutschen Stefan Bradl ersetzt.