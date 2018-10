Marc Marquez erneut MotoGP-Champion

Marc Marquez bleibt in der Motorrad-Königsklasse das Maß aller Dinge. Der spanische Honda-Pilot sicherte sich am Sonntag im Grand-Prix von Japan in Motegi vorzeitig zum fünften Mal den WM-Titel in der MotoGP-Kategorie, nach dem achten Saisonsieg ist er in den restlichen drei Rennen nicht mehr einzuholen. Für den 25-Jährigen war es der insgesamt siebente WM-Titel.

Marquez raste auf der Heimstrecke seines Motorrad-Herstellers zu seinem 69. GP-Sieg, dem 43. in der MotoGP, und schaffte damit aus eigener Kraft früh den Titel-Hattrick. Sein vor dem Japan-Rennen 77 Punkte zurückliegender Rivale Andrea Dovizioso hatte nach dem Start aus der Poleposition mit einer kurzen Unterbrechung bis zur viertletzten Runde stets geführt. Doch da vermochte der Vorjahressieger eine erfolgreiche Attacke des Titelverteidigers nicht so wie elf Runden vor dem Ende zu kontern.

In der vorletzten Runde rutschte der italienische Ducati-Pilot an zweiter Stelle liegend sogar von der Strecke und ging schließlich als 18. (+42,698) leer aus. Marquez, der sich vom sechsten Startplatz (2. Reihe) früh an die zweite Position geschoben hatte, weist nun 102 Punkte Vorsprung auf. Nur 75 Zähler sind in Australien, Malaysia und Valencia noch zu vergeben.