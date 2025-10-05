Hauchdünn: Lucas Auer verpasst den Titel in der DTM

Lucas Auer hatte einen guten Riecher vor dem letzten DTM-Rennen 2025 auf dem Hockenheimring . „Ich freue mich schon darauf, von Startplatz 9 nach vorne zu fahren. Denn abgerechnet wird erst am Ende.“ Acht Piloten hatten vor dem Start noch Chancen auf den Titel. Darunter die beiden Österreicher Auer und Thomas Preining .

Tatsächlich kam es schon in Runde 1 zum großen Crash. Für den Deutschen Rene Rast, der auch noch Chancen gehabt hatte, war das Rennen vorbei – und Auer fand sich auf Rang 5 wieder. Während Preining rasch aus dem Titelrennen raus war (am Ende wurde er Gesamt-Vierter), entwickelte sich ein dramatischer Zweikampf um die Meisterschaft.

Dramatik in den letzten Kurven

Auer lag auf Rang vier. Das bedeutete, dass Ayhancan Güven den Sieg holen musste, um Auer den Titel noch wegzuschnappen. Fast wäre der Türke in der letzten Runde im äußerst harten Zweikampf mit Marco Wittmann noch von der Strecke geflogen. Doch er hielt dem Druck stand und gewann die Meisterschaft mit nur vier Punkten Vorsprung auf Auer. Der erste DTM-Champion aus der Türkei saß danach minutenlang auf dem Dach seines Porsche und ließ den Tränen freien Lauf.