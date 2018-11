Leclerc beendet ersten Test als Ferrari-Pilot auf Platz eins

Der neue Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat am zweiten Tag der Pirelli-Testfahrten in Abu Dhabi gleich bei seinem ersten Einsatz für die " Scuderia" Bestzeit erzielt. Mit 1:36,450 Minuten war der 21-jährige Monegasse sogar fast vier Zehntelsekunden schneller als sein zukünftiger Teamkollege Sebastian Vettel am Vortag.

Auch wenn die Teams zum endgültigen Abschluss der Formel-1-Saison 2018 verschiedene Programme abspulten, lässt der Vorsprung des ehemaligen Sauber-Fahrers von 1,466 Sekunden auf den Tages-Zweiten, Pierre Gasly im Red Bull, doch aufhorchen.