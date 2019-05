Lauda-Freund: "Er wusste, dass er keine Chance mehr hat"

Glauben Sie, Lauda könnte noch leben, wenn er knapp nach seiner Lungen-Transplantation nicht nach Ibiza geflogen wäre?

(Wimmers Sohn Jakob schaltet sich ein): Nur so viel: Es war immer Nikis Ziel, entweder in die Formel eins oder nach Ibiza zurückzukehren. Das war seine Motivation. So kann man diese Reise sehen.

