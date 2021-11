"König von Mexiko": Red-Bull-Star Verstappen greift nach WM-Krone

"Es ist unfassbar was hier abgeht", sagte Verstappen angesichts der Feiern. Sein Start sei perfekt gewesen. "Ich habe einfach versucht, so spät zu bremsen wie es nur geht", bestätigte der Niederländer. "Dieses Auto war einfach viel schneller", sagte Hamilton über den Red Bull von Verstappen. "Ich habe alles gegeben, aber konnte nichts tun. Platz zwei ist immer noch ein ganz gutes Ergebnis", war der in der WM immer weiter zurückfallende Brite mit der Schadensbegrenzung wenigstens halbwegs zufrieden.