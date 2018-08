Kein MotoGP-Rennen in Silverstone: Regen macht Absage nötig

Alle drei Läufe der Motorrad-Weltmeisterschaft in Silverstone sind abgesagt worden. Heftige Regenfälle hatten eine Durchführung der Rennen von MotoGP, Moto2 und Moto3 unmöglich gemacht. Um sich der Wetterprognose anzupassen, waren die Rennen schon nach vorne verschoben worden - weil aber der Regen nicht nachließ, mussten die Verantwortlichen nach zahlreichen Verschiebungen schließlich um 16.00 Uhr Ortszeit die Reißleine ziehen.

Als Hauptproblem in Silverstone erwies sich der vor dieser Saison neu aufgetragene Asphalt: Auf dem neuen Belag sammelte sich das Wasser, die eingebauten Drainagen erwiesen sich als unzureichend. Nur zwei MotoGP-Piloten - Johann Zarco und Regenspezialist Jack Miller - hatten sich gegen eine Absage ausgesprochen.

Heftige Kritik kam von Ex-Weltmeister Max Biaggi. Der Italiener erinnerte sich daran, dass man in der Superbike-WM 2007 - ebenfalls in Silverstone - ein Rennen wegen Regens hatte absagen müssen. In den elf Jahren seither habe es keine Fortschritte gegeben, so der 47-Jährige.