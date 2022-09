Heimsieg für einen Österreicher beim DTM-Rennen in Spielberg

Versöhnlicher Abschluss für die heimischen Fans am DTM-Wochenende in Spielberg. Thomas Preining gewann das Rennen auf nasser Strecke überlegen. Es war der zweite Saisonsieg für den 24-jährigen Oberösterreicher.

"Ich bin extrem happy. Ich dachte mir, dass das ein geiles Rennen wird", sagte Preining. "Wir werden das heute sehr gut feiern."

Preining lieferte erneut eine starke Vorstellung ab - gespickt mit einigen Überholmanövern. In der 16. Runde zog er an Pole-Position-Mann Engel vorbei. Nach seinem Boxenstopp ließ der 24-Jährige, der im Juli auf dem Norisring sein erstes DTM-Rennen gewonnen hatte, nichts mehr anbrennen. Preining, der neue Gesamtvierte, ist der erste österreichische DTM-Sieger überhaupt in Spielberg.

Philipp Eng (BMW) war lange auf Podestkurs, wurde am Ende aber noch abgefangen und Fünfter. Für den Meisterschaftsführenden Van der Linde komplettierte sich ein schwarzes Wochenende. Der BMW-Fahrer belegte den 12. Platz, behielt aber die Gesamtführung. Auch der Deutsche Rene Rast (Audi) ging als Elfter leer aus. Der Tiroler Clemens Schmid (Lamborghini) war 18.

Auer in Lauerstellung

Am Ende doch noch erfolgreich verlief das Rennen auch für Lucas Auer. Der Tiroler setzte beim Reifenwechsel auf Slicks und konnte damit gegen Rennende noch aufholen. Mit Rang sechs und dem Extrapunkt für die schnellste Rennrunde holte Auer insgesamt neun Zähler. In der Gesamtwertung fehlen ihm damit nur noch elf Punkte auf den Südafrikaner Van der Linde.

DTM-Chef Gerhard Berger zog eine zufriedene Bilanz über das Heimevent. Der Tiroler stand in der Früh am kurzen Weg von seinem Hotel zum Ring im Stau, was er als gutes Zeichen wertete. „Es werden an die 45.000 Zuschauer (am Wochenende; Anm.) gewesen sein. Schade halt wegen Regen am Sonntag, sonst wären es noch mehr Zuschauer gewesen“, sagte Berger.